Bodrum, Rize deplasmanında kazandı: Yenilmezlik serisi 6 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Bodrum FK, bu skorla Süper Lig'de yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Bodrum FK, teknik direktör Jose Morais ile 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, hiç gol yemedi.



MAÇTAN NOTLAR



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Murat Temel

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin (Dk. 74 Mithat Pala), Alikulov (Dk. 45+2 Mocsi), Samet Akaydın, Hojer, Varesanovic (Dk. 46 Jurecka), Berkay Özcan (Dk. 46 Buljubasic), Ghezzal (Dk. 79 Ayberk Karapo), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 74 Emrecan Bulut), Sowe

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 71 Herelle), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 63 Celustka), Mohammed, Ege Bilsen (Dk. 82 Okita), Fredy (Dk. 82 Puscas), Brazao (Dk. 63 Seferi), Bardhi (90+5 Enes Öğrüce)

Goller: Dk. 22 Fredy, Dk. 62 Bardhi (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 40 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Samet Akaydın, Dk. 45+5 Olawoyin, Dk. 49 Buljubasic, Dk. 66 Zeqiri (Çaykur Rizespor), Dk. 28 Brazao, Dk. 53 Üzeyir Ergün, Dk. 79 Sousa (Sipay Bodrum FK)