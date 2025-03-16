Bodrum, Rize deplasmanında kazandı: Yenilmezlik serisi 6 maça çıktı
Süper Lig'in 28. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Bodrum FK, bu skorla Süper Lig'de yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Bodrum FK, teknik direktör Jose Morais ile 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, hiç gol yemedi.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Murat Temel
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin (Dk. 74 Mithat Pala), Alikulov (Dk. 45+2 Mocsi), Samet Akaydın, Hojer, Varesanovic (Dk. 46 Jurecka), Berkay Özcan (Dk. 46 Buljubasic), Ghezzal (Dk. 79 Ayberk Karapo), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 74 Emrecan Bulut), Sowe
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 71 Herelle), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 63 Celustka), Mohammed, Ege Bilsen (Dk. 82 Okita), Fredy (Dk. 82 Puscas), Brazao (Dk. 63 Seferi), Bardhi (90+5 Enes Öğrüce)
Goller: Dk. 22 Fredy, Dk. 62 Bardhi (Sipay Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 40 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Samet Akaydın, Dk. 45+5 Olawoyin, Dk. 49 Buljubasic, Dk. 66 Zeqiri (Çaykur Rizespor), Dk. 28 Brazao, Dk. 53 Üzeyir Ergün, Dk. 79 Sousa (Sipay Bodrum FK)
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