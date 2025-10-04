Bodrum'da yarı maraton heyecanı yarın başlayacak

Bodrum Yarı Maratonu, bu yıl 8. kez koşulacak. Yarın Bodrum Belediye Meydanı'ndan start alacak yarışta Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, ABD, Rusya, Güney Kore, Almanya, Kanada, İsviçre, Çin, İran, Avusturya, İrlanda, Japonya, KKTC, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Kazakistan, Brezilya, Polonya, Belarus ve Zimbabve'den 2 bin 150 sporcu 21K, 10K ve 5K parkurlarında genel klasmanda dereceye girmek için mücadele edecek.

Bodrum Yarı Maratonu öncesi Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çetinay, "Bu sene Bodrum Yarı Maratonu'nun 8. yılı. 24 ülkeden 2 bin 150 sporcu yarışacak. Kendi yaşadığım bölgede, coğrafyada böyle bir etkinlik organize ettiğim için ve bu durum Bodrum'a katkı sağladığı için mutluyuz" ifadelerini kullandı.



KAYITLARDA ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ



Engin Çetinay, her sene kayıtlarda artış yaşandığına dikkat çekerek, "Hep şunu söylüyorum, ‘Ben kendim koşmayı hayal ettiğim yarışı organize etmeye çalışıyorum'. Kendim ne bulmak istersem onu yerine getirmek istiyorum. Bence en büyük etkilerinden bir tanesi bu. Bodrum marka değeri inanılmaz yüksek bir yer. Ekim ayı, sarı yazın başlangıcı. Gelinebilecek en güzel dönem. Koşu camiasının, koşu gruplarının takviminde sezonu kapattıkları yer oldu Bodrum. Bu sebeple 8 yıldır koşan kişiler var. O yüzden bence etkisini kaybetmiyor" şeklinde konuştu.



8 MÜZİK NOKTASI OLACAK



Bu sene parkurda uygulanacak yeniliklerden de bahseden Çetinay, "En büyük yeniliğimiz parkurda 8 müzik noktası olacak. 3-4 tane noktamız vardı. Maalesef ülkemizde parkur içerisinde eğlence ve müzik noktaları çok az. En fazla hedefimiz bu noktaları artırarak zaten yarış içinde bir festival sunuyoruz. Yarışın ve koşunun içinde de bir festival ortamı oluşturmaya çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi.



"YARI MARATONUNU BİLMEYEN YOK"



Engin Çetinay, Bodrum Yarı Maratonu'nun geleceğine dair hayallerinden de söz ederek, "Biz bu yarışı Türkiye şartlarında bir noktaya getirdik. Şimdi Bodrum'daki kurumların, buradaki Otelciler Birliği'nin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) artık devreye girmesi gerekiyor ki bunu yurtdışı fuarlarında tanıtmaları gerekiyor. Türkiye'de, Bodrum Yarı Maratonu'nu bilmeyen yok.

Bunu yurt dışına taşıyarak ve tanıtımlarına yer vererek yalnızca yazın deniz - kum - güneş değil, aynı zamanda spor için de gelinebileceğini göstermek gerekiyor. Böyle muhakkak artış olur" dedi.

Son olarak katılım sayıları hakkında da bilgiler veren Çetinay, "Bu yıl Bodrum'dan kayıtlı 80 kişi var. Yani bakınca tüm katılımcı dışarıdan geliyor. Koşu camiasının yüzde 70'ini İstanbul karşılıyor; İstanbul, İzmir ve Ankara. En fazla koşucunun buluştuğu yer. Yüzde 60, yüzde 70 yabancı sporcularımız var. Mutluyuz" diye konuştu.