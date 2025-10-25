Bodrumspor - Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)
Trendyol 1. Lig’de heyecan Bodrumspor - Iğdırspor maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Bodrumspor - Iğdırspor karşı karşıya geliyor. Iğdırspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bodrumspor - Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
BODRUMSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Bodrumspor - Iğdırspor kozlarını paylaşıyor. Muğla'da, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.