Bodrumspor - Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Bodrumspor - Iğdırspor karşı karşıya geliyor. Iğdırspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bodrumspor - Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



BODRUMSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Bodrumspor - Iğdırspor kozlarını paylaşıyor. Muğla'da, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

