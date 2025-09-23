NTV.COM.TR

Bodrumspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )

Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Bodrumspor  ile Vanspor  karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Bodrumspor, Trendyol 1. Lig’de İstanbulspor karşısında hata yapmak istemiyor. Vanspor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bodrumspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Bodrumspor - Vanspor maçı canlı yayın bilgisi…

BODRUMSPOR - VANSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig’de haftanın programı belli oldu. Bodrumspor - Vanspor mücadelesi 24 Eylül saat 20.00’da başlayacak.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

