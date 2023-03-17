Bogdan Bogdanovic'ten Atlanta Hawks ile yeni sözleşme: 4 sezon için 68 milyon dolar

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'in sözleşmesini uzattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistanlı 30 yaşındaki oyuncuyla 2023-24 sezonundan başlamak üzere uzun süreli bir kontrata imza atıldığı belirtildi.



ABD basınında yer alan haberlere göre, Bogdanovic, Hawks ile 4 sezon için 68 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladı.



Fenerbahçe Beko'da 2014-17 sezonları arasında sergilediği üstün performansın ardından kariyerini NBA'e yönelten Bogdanovic, üçüncü yılını geçirdiği Hawks'ta bu sezon maç başına 14,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,9 asist ortalamasıyla oynadı.

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