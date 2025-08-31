Bogdanovic sakatlığı sebebiyle şampiyonayı kapattı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Milli Takım ile aynı grupta yer alan Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic, sakatlığı nedeniyle turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyecek.



EuroBasket 2025'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki şutör oyun kurucunun dizinden yaşadığı sakatlık gerekçesiyle şampiyonayı kapattığı belirtildi.



A Grubu'nda Sırbistan'ın çıktığı ilk 2 maçta forma giyen Bogdanovic, 9 sayı, 4 asist ve 3,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.