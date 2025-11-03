Boksa başladığı yıl hem Türkiye şampiyonu hem de Avrupa ikincisi oldu

Boksa başladığı ilk sene Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi olan Fatıma Amine Seferoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda başarılı olmak için çalışmalarına devam ediyor.



Ordu'da yaşayan 14 yaşındaki Seferoğlu, bir süre önce bu branşta Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan ablası Kübra Seferoğlu'nu örnek alarak boksa adım attı.



Geçen yıl başladığı boksta disiplinli çalışmasıyla kendini geliştiren Fatıma Amine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu oldu.



Boksa başladığı 8'inci ayda Türkiye şampiyonluğu elde eden Fatıma Amine, Karadağ'ın Budva kentinde 16-26 Ekim'de düzenlenen 15 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda gümüş madalya kazanarak uluslararası ilk derecesini aldı.



Memleketi Ordu'da antrenörleri Batuhan Yeniyol ve İsmail Uykur ile çalışmalarını sürdüren Seferoğlu, şimdi de Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda altın madalya hedefliyor.



Fatıma Amine Seferoğlu, AA muhabirine, ablası Kübra'nın boks branşında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü olduğunu söyledi.



Ablasının boksu bırakmasına rağmen kendisinin devam ettiğini dile getiren Seferoğlu, antrenörleriyle tanışmasının ardından sıkı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.



Gelişiminde antrenörlerinin çok yardımcı olduğunu aktaran Seferoğlu, "Şampiyon olacağıma inanıyorlardı. Ben de hiç ara vermeden idmanlarda çalıştım. 8 aylık çalışmanın sonunda Türkiye şampiyonu oldum. Sonrasında milli takıma davet edildim. 4 ay boyunca milli takımda çalışmalar yaptık." dedi.



"TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"



İlk uluslararası mücadelesi için Avrupa Şampiyonası'na katıldığına değinen Seferoğlu, "Orada Avrupa ikincisi oldum. İlk kez katıldığım organizasyonlarda hem Türkiye şampiyonu hem de Avrupa ikincisi olmak benim için çok büyük bir başarı. Çok mutluyum, gerçekten tarif edilemez bir duygu. Umarım seneye de şampiyonlukla kulübümü ve ülkemi gururlandırırım." diye konuştu.



Antrenörleri eşliğinde yeniden çalışmalara başladıklarına işaret eden Seferoğlu, "Tekrar Türkiye'de şampiyon olmayı ve ardından Avrupa, dünya ve olimpiyat gibi önemli organizasyonlara giderek ülkemi ve ailemi daha iyi bir şekilde gururlandırmak istiyorum. Umarım bunları başarabilirim." ifadelerini kullandı.



ANTRENÖRLERİ, YENİ BAŞARILARA İNANIYOR



Milli takım antrenörü Batuhan Yeniyol ise Fatıma Amine ile 1 yıl önce çalışmaya başladıklarını söyledi.



Genç sporcunun Türkiye şampiyonu ve ardından 54 kiloda Avrupa ikincisi olduğunu anımsatan Yeniyol, "İlimize ve ülkemize hayırlı olsun. Bundan sonra Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda sporcumuza başarılar diliyorum." dedi.



Antrenör İsmail Uykur da birçok başarılı sporcu yetiştirdiklerini ve şampiyonluklar elde ettiklerini dile getirdi.



Fatıma Amine Seferoğlu'nun, başarılı bir sporcu olduğunun altını çizen Uykur, kısa zamanda güzel bir başarı elde ettiğini, gelecekte ondan daha başarılı sonuçlar beklediklerini kaydetti.