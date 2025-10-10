Boks şampiyonu Ricky Hatton'a veda
Eski dünya boks şampiyonu Ricky Hatton'ın cenaze töreni Manchester'da düzenlendi.
Eski dünya boks şampiyonu Ricky Hatton son yolculuğuna uğurlandı.
14 Eylül'de hayatını kaybeden eski dünya boks şampiyonu Hatton'ın cenaze töreni, Birleşik Krallık'ın Manchester kentindeki Manchester Katedrali'nde düzenlendi.
46 yaşında hayatını kaybeden Hatton'ın cenaze törenine şarkıcı Liam Gallagher de katıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Spor
- Boks
- Spor&Skor