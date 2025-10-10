NTV.COM.TR

Boks şampiyonu Ricky Hatton'a veda

Eski dünya boks şampiyonu Ricky Hatton'ın cenaze töreni Manchester'da düzenlendi.

Eski dünya şampiyonu Ricky Hatton son yolculuğuna uğurlandı. 

14 Eylül'de hayatını kaybeden eski dünya boks şampiyonu Hatton'ın cenaze töreni, Birleşik Krallık'ın Manchester kentindeki Manchester Katedrali'nde düzenlendi.

46 yaşında hayatını kaybeden Hatton'ın cenaze törenine şarkıcı Liam Gallagher de katıldı.

