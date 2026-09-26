Boksta tarihi başarı. Kadın boksörlerimiz Avrupa'nın zirvesinde
26.09.2026 00:27
Busenaz Sürmeneli, altın madalyasının yanısıra şampiyonanın en iyi kadın boksörü de seçildi.
Kadın boksörlerimiz takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye genel sıralamada da ikinci basamakta yer aldı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da tamamlanan Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, tarihi başarılara imza attı.
İlk kez hem kadınlar hem de erkeklerde düzenlenen şampiyonada Türkiye, toplamda 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 10 madalya kazanarak bu kategoride tarihinin en iyi şampiyonasını geçirdi.
Kadınlarda milli takım, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Havvanur Kethüda altın, Büşra Işıldar gümüş, Esra Yıldız Kahraman, Gizem Özer ve Nurselen Yalgettekin'le bronz madalya aldı.
Şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya tamamlayan Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonu olmayı başardı.
Emrah Yaşar, ağır sıklette Türkiye'ye altın madalya kazandıran ilk isim olarak boksn tarihine geçti.
EMRAH YAŞAR TARİHE GEÇTİ
Erkeklerde ise 90 kiloda Emrah Yaşar altın, Semih Gümüş ve Samet Gümüş bronz madalya kazandı. Emrah Yaşar Türkiye'ye, ağırsıklet (90 kilo) tarihinde ilk kez altın madalya sevinci yaşatan isim oldu.
Milli boksörlerimiz turnuvanın ardından madalyaları ile birlikte toplu poz verip, başarılarını kutladılar.
TAKIM HALİNDE AVRUPA İKİNCİSİ OLDUK
Türkiye hem erkekler hem de kadınlarda genel sıralamada Avrupa ikinciliği elde etti.
Dört altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 10 madalya alan Türkiye, Rusya'nın ardında Avrupa ikincisi olarak tarihi bir başarı yaşadı.