Boksta tarihi başarı. Kadın boksörlerimiz Avrupa'nın zirvesinde

TAKIM HALİNDE AVRUPA İKİNCİSİ OLDUK

Türkiye hem erkekler hem de kadınlarda genel sıralamada Avrupa ikinciliği elde etti.

Dört altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 10 madalya alan Türkiye, Rusya'nın ardında Avrupa ikincisi olarak tarihi bir başarı yaşadı.