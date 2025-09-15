Bölgesel Amatör Lig Fikstürü çekildi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) fikstürü çekildi. BAL 2. Grup'ta bulunan Kocasinan Şimşekspor'un da fikstürü belli oldu. Buna göre sarı-siyahlılar, lige Diyarbakır deplasmanında start verecek.
10 grupta, 143 takımın katılımıyla oynanacak Bölgesel Amatör Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan fikstür çekimi sonrasında Kayseri temsilcisi Kocasinan Şimşekspor'un da maçları belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Sarı-siyahlılar, lige Diyarbakır deplasmanında start verecek.
Kocasinan Şimşekspor, ligin ilk haftasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.
