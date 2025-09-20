Bologna - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İtalya Serie A)
İtalya Serie A’da 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Bologna ligin iddialı ekiplerinden Genoa’yı konuk ediyor. Bologna ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Bologna - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Serie A’da sonucu merakla beklenen maçta Bologna ve Genoa kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Genoa zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Bologna - Genoa mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
BOLOGNA - GENOA MAÇI NE ZAMAN?
İtalya’da haftanın kritik mücadelesinde Bologna - Genoa karşı karşıya geliyor. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak maç 20 Eylül saat 16.00’da başlayacak ve tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.