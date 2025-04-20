Bologna - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

İtalya’da sezonun performansıyla dikkat çeken iki takımı karşı karşıya geliyor. Napoli maç fazlasıyla İnter’i puan sıralamasında yakalarken İnter Bologna mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Inter bu sezon ligde sadece 3 kez mağlup olurken 71 puanla zirvede bulunuyor. Bologna mücadelesinde gözler milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun üzerinde olacak.



BOLOGNA - İNTER MAÇI NE ZAMAN?



Bologna - İnter arasındaki mücadele bugün (20 Nisan) saat 19:30’da başlayacak. Kritik karşılaşma S Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Bologna karşısında Hakan Çalhanoğlu’nun sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.



Ev sahibi ekip bu sezon ligde 32 karşılaşmada 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bologna bu sezon sadece 5 kez mağlup olurken rakip fileleri 51 kez sarstı.



İnter ise ligin en golcü takımı olurken (72) kalesinde sadece 31 gol gördü. Mavi-siyahlılar topladığı 71 puanla zirvede.



