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Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

İtalya’da şampiyonluk yarışının uzağında kalan Juventus, Bologna deplasmanına konuk oluyor. Siyah-beyazlı ekipte gözler  son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Kenan Yıldız’da olacak. Bologna ise Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele ediyor. Peki Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Serie A’da heyecan Bologna - karşılaşmasıyla devam ediyor. Bu sezon Napoli, İnter, Atalanta, Lazio gibi takımların gerisinde kalan Juventus lig sonuna kadar hata yapmak istemiyor. Bologna ise igde çıktığı son beş karşılaşma 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Juventus ligde en çok berabere kalan takım olarak dikkat çekti. Bologna- Juventus maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu.

BOLOGNA- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Bologna ve Juventus arasındaki mücadele 4 Mayıs Pazar günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadele Exxen ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Bologna: Skorupski; Calabria, Beukema,Lucumi, Miranda; Freuler,Aebischer, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga

Juventus:Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Cmabiasso;McKennie, Locatelli, Thuram, Weah; Conceiçao, Gonzalez, Kolo Muani

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