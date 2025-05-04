Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)
İtalya’da şampiyonluk yarışının uzağında kalan Juventus, Bologna deplasmanına konuk oluyor. Siyah-beyazlı ekipte gözler son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Kenan Yıldız’da olacak. Bologna ise Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele ediyor. Peki Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Serie A’da heyecan Bologna - Juventus karşılaşmasıyla devam ediyor. Bu sezon Napoli, İnter, Atalanta, Lazio gibi takımların gerisinde kalan Juventus lig sonuna kadar hata yapmak istemiyor. Bologna ise igde çıktığı son beş karşılaşma 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Juventus ligde en çok berabere kalan takım olarak dikkat çekti. Bologna- Juventus maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu.
BOLOGNA- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?
Bologna ve Juventus arasındaki mücadele 4 Mayıs Pazar günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadele Exxen ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Bologna: Skorupski; Calabria, Beukema,Lucumi, Miranda; Freuler,Aebischer, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga
Juventus:Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Cmabiasso;McKennie, Locatelli, Thuram, Weah; Conceiçao, Gonzalez, Kolo Muani
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