Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Serie A’da heyecan Bologna - Juventus karşılaşmasıyla devam ediyor. Bu sezon Napoli, İnter, Atalanta, Lazio gibi takımların gerisinde kalan Juventus lig sonuna kadar hata yapmak istemiyor. Bologna ise igde çıktığı son beş karşılaşma 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Juventus ligde en çok berabere kalan takım olarak dikkat çekti. Bologna- Juventus maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu.



BOLOGNA- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?



Bologna ve Juventus arasındaki mücadele 4 Mayıs Pazar günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadele Exxen ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11’LER



Bologna: Skorupski; Calabria, Beukema,Lucumi, Miranda; Freuler,Aebischer, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga



Juventus:Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Cmabiasso;McKennie, Locatelli, Thuram, Weah; Conceiçao, Gonzalez, Kolo Muani



