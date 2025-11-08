Bologna - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Bologna - Napoli karşı karşıya geliyor. Napoli zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bologna - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

BOLOGNA - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN?

Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Bologna - Napoli kozlarını paylaşıyor. Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 14.30’da başlayacak ve tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.