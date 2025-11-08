Bologna - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A )
08.11.2025 16:11
NTV - Haber Merkezi
İtalya Serie A’da heyecan Bologna - Napoli maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Bologna - Napoli karşı karşıya geliyor. Napoli zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bologna - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
BOLOGNA - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN?
Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Bologna - Napoli kozlarını paylaşıyor. Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 14.30’da başlayacak ve tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.