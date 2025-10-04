Bologna - Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Bologna ev sahibi avantajını kullanarak Pisa karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Pisa ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



BOLOGNA - PİSA MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bologna - Pisa mücadelesi yarın (5 Ekim) saat 21.45’de başlayacak.



Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

