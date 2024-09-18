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Bologna-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA'nın düzenlediği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 70'inci sezon heyecanı start aldı. Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan ekibi Bologna, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını sahasında konuk edecek. Geçen sezon Serie A'da adından söz ettiren ev sahibi, maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Bologna-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA ’nde sezonun ilk maçları başladı. Vincenzo İtaliano yönetimindeki Bologna, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu müsabakayı, Norveçli hakem Rohit Saggi yönetirken yardımcılıklarını da aynı ülkeden Morten Jensen ve Anders Olav Dale üstlenecek. İşte, Bologna-Shakhtar Donetsk maçı hakkında bilgiler...

MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bologna-Shakhtar Donetsk maçı, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'de başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

BOLOGNA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa

SHAKHTAR DONETSK'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Bayern Münih, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Arsenal, Young Boys, PSV Eindhoven, Brest, Bologna

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