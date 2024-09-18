Bologna-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sezonun ilk maçları başladı. Vincenzo İtaliano yönetimindeki Bologna, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu müsabakayı, Norveçli hakem Rohit Saggi yönetirken yardımcılıklarını da aynı ülkeden Morten Jensen ve Anders Olav Dale üstlenecek. İşte, Bologna-Shakhtar Donetsk maçı hakkında bilgiler...



MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Bologna-Shakhtar Donetsk maçı, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'de başlayacak.



Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.



BOLOGNA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ



Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa



SHAKHTAR DONETSK'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ



Bayern Münih, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Arsenal, Young Boys, PSV Eindhoven, Brest, Bologna