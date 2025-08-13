Bolton - S. Wednesday maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Lig Kupası)

İngiltere Lig Kupası’nda bugün beş önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Heyecana ortak olmak isteyenler ise maç programına odaklandı. Bolton, ev sahibi avantajını kullanarak Fleetwood karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Bolton - S. Wednesday maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…



BOLTON S. WEDNESDAY MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere’de 1. Lig kupası maçları başlıyor. Bolton - S.Wedsnesday’ı ağırlayacağı mücadele 13 Ağustos Çarşamba günü saat 21:45’te başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.



İNGİLTERE 1. LİG KUPASI MAÇ PROGRAMI



21:45 Bolton - S. Wednesday



21:45 Cheltenham - Exeter City



21:45 Huddersfield - Leicester City



22:00 Birmingham - Sheffield Utd

