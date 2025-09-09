Bolu Atatürk Stadyumu'nda aylar sonra maç heyecanı

Taraftarlar yalnızca kale arkası tribününde yer alabilecek.

Deprem yönetmeliği gerekçesiyle 16 Şubat’ta kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu’nda 206 gündür maç oynanmıyor.

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında cumartesi günü Boluspor ile Manisaspor arasında oynanması beklenen karşılaşma öncesi statta hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yaz aylarında yapılan düzenlemeler kapsamında futbolcular ve hakemler için soyunma odaları, doping test odası ve sağlık odası için prefabrikler stad kenarına yerleştirildi.

Yayın kuleleri ve protokol tribünü de stadın etrafına yerleştirildi. Taraftarlar ise yalnızca kale arkası tribününde yer alabilecek. Maraton ve kapalı tribünlerin kullanıma kapalı olacağı öğrenildi. Yetkililer, Boluspor’un cumartesi günü Manisaspor ile oynayacağı mücadeleye kadar stadın hazır hale getirilebilmesi için yoğun mesai harcıyor.