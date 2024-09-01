Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, fitness şampiyonasında 3’üncü oldu

Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Yarışmada sporcular farklı kategorilerde mücadele etti. Bolu’da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli Türker Uygur(51)’de yarışmaya katıldı.

45 yaş üstü kategoride mücadele eden Emniyet Müdür Yardımcısı Uygur, jüri değerlendirmesi sonucunda 3’üncü oldu. Uygur’un, uzun süredir yarışma için hazırlandığı öğrenildi. Uygur’un başarısı emniyet teşkilatında ve spor dünyasında takdir topladı.

