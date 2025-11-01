Boluspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Boluspor - Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Bodrumspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Boluspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



BOLUSPOR- BODRUMSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1.Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Boluspor - Bodrumspor kozlarını paylaşıyor. Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



