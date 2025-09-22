Boluspor kritik mücadelde üç puan almanın hesaplarını yapıyor. Ümraniyespor ise tecrübeli isimleriyle deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyor. Peki Boluspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de Boluspor - Ümraniyespor karşılaşması 23 Eylül Salı günü saat 17:00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.