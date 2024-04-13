Boluspor, Ümraniyespor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekip 86. dakikada Tunahan Çiçek'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Boluspor puanını 46'ya çıkartarak 7. sıraya yükseldi. Ümraniyespor ise 34 puanla 13. sırada yer aldı.
BOLUSPOR GALİBİYET HASRETİNİ DİNDİRDİ
Boluspor bu galibiyetin ardından ligdeki 3 maçlık hasretine son vermiş oldu.
Ümraniyespor ise 1. Ligde çıktığı son 3 maçtan da galibiyet alamazken 1 beraberlik 2 mağlubiyetle sahadan ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü.
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