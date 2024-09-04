Boluspor'da Serhat Gülpınar dönemi sona erdi.

Boluspor Başkanı Savaş Abak, AA muhabirine, hafta sonu deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından teknik direktör Serhat Gülpınar yaptıkları görüşmenin ardından karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını belirtti.



Gülpınar'a başarılar dileyen Abak, yeni teknik direktör için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.



Gülpınar, Boluspor'un başında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

