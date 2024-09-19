Bonservisi 70 milyon euroydu: Chelsea, Mudryk'i göndermek istiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, ara transfer döneminde birkaç kenar oyuncusundan kurtulmak istiyor.

TEAMTalk'un haberine göre, mavi-beyazlıların geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten 70 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mykhailo Mudryk'in takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

SİSTEME UYUM SAĞLAYAMADI

Bu sezon 4 maçta 61 dakika süre alan 23 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun şu ana kadar yeni Teknik Direktör Enzo Maresca'nın sistemine uyum sağlayamadığı kaydedildi.

Chelsea'nin önümüzdeki ara transfer döneminde Mudryk'i kiralık göndermeye sıcak baktığı öğrenildi.

BAYERN İDDİASI

Alman devi Bayern Münih'in geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Mudryk'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.

Bavyera ekibinin hala Mudryk'i yakından takip ettiği ancak Vincent Kompany'nin göreve gelmesiyle birlikte ilgilerinin azaldığı aktarıldı.