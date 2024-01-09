Bonucci kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde olan Leonardo Bonucci kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Leonardo Bonucci, 1 Mayıs 1987 yılında İtalya'nın Viterbo kentinde dünyaya geldi. Bonucci, stoper mevkiinde oynayan İtalyan millî futbolcudur.



Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giymektedir. Kendi jenerasyonunun en iyi defans oyuncularından biri olarak kabul edilen Bonucci, tekniği, topla oynama becerileri, mücadelesi ve üçlü ya da dörtlü defansta oynayabilme yeteneğiyle tanınmaktadır.



Kariyerine 2005 yılında Inter Milan'da başlayan Bonucci, sonraki birkaç sezonu Treviso ve Pisa'da kiralık olarak geçirdikten sonra 2009 yılında Bari'ye transfer oldu.



İtalyan stoper Andrea Ranocchia ile birlikte sergilediği savunma performansıyla ertesi sezon Juventus'a transfer olan Bonucci, burada Giorgio Chiellini ve Andrea Barzagli ile birlikte kulübün üçlü savunma hattının önemli bir üyesi haline geldi ve kendisini dünya futbolunun en iyi savunmacılarından biri olarak kabul ettirdi.



Diğer şampiyonlukların yanı sıra, 2012-2017 yılları arasında takımıyla üst üste altı Serie A şampiyonluğu kazandı ve 2015 ve 2017'de iki UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı. 2017 yılında Milan'a transfer oldu ve bir sezon sonra Juventus'a geri dönerek üst üste iki lig şampiyonluğu daha kazandı.



Uluslararası düzeyde Bonucci, ilk kez forma giydiği 2010 yılından bu yana 120'den fazla kez millî oldu ve İtalya'yı iki FIFA Dünya Kupası'nda (2010 ve 2014), üç Avrupa Şampiyonası'nda (2012, 2016 ve 2020) ve bir FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda (2013) temsil etti; Euro 2020'yi kazandı ve Euro 2012'de ikincilik madalyası ve 2013 Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülük madalyası kazandı.



Bonucci ayrıca performansıyla birçok bireysel ödül kazandı:



2013-14 ve 2017-18 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun kadrosuna seçildi ve dört kez Serie A'da Yılın Takımı'nda yer aldı.



2016'da Serie A'da Yılın Futbolcusu seçildi ve aynı sezon UEFA Yılın Takımı'nda da yer aldı.



2017 yılında FIFA FIFPro World11 ve IFFHS Erkekler Dünya Takımı'nın yanı sıra 2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonun Takımı ve 2016-17 ESM Yılın Takımı'nda da yer aldı.



Kulüp ve milli takım kariyeri boyunca 610 maça çıkan Bonucci 45 gol atmıştır.