Bonucci'nin kabusu Duvan Zapata: "Maçlardan önce geceleri uyuyamazdım"

Kariyerinin sonunda Fenerbahçe'de forma giyen ve futbolu bırakan Leonardo Bonucci, yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Sky Calcio Club'ta konuşan Juventus'un esk savunmacısı, bir dönem Atalanta forması giyen Duvan Zapata'nın kabusu olduğunu söyledi.

"GECELERİ UYUYAMAZDIM"

Bonucci, "Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Fernando Torres ve diğerlerine karşı oynadım. Ama Duvan Zapata'dan gerçekten korkuyordum. Atalanta'ya karşı oynadığım maçlardan önce geceleri uyuyamazdım. Zapata'nın gücü ve fizikselliği onu kabusum haline getirdi." diye konuştu.