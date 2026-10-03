Borç açıklandı, yönetim ibra edildi

Beşiktaş Kulübü’nün 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, yönetim kurulu 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.



Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri görüşüldükten sonra genel kurul üyelerinin onayına sunuldu.



Yapılan oylamanın ardından Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.



Toplantıda ayrıca, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

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