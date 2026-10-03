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Borç açıklandı, yönetim ibra edildi

03.10.2026 17:04

Borç açıklandı, yönetim ibra edildi
IHA

Serdal Adalı

NTV - Haber Merkezi
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Beşiktaş yönetimi ibra edildi. Siyah beyazlıların borcu da açıklandı.

Beşiktaş Kulübü’nün 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, yönetim kurulu 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
 

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri görüşüldükten sonra genel kurul üyelerinin onayına sunuldu.
 

Yapılan oylamanın ardından Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.
 

Toplantıda ayrıca, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

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BORÇ NE KADAR?

 

Beşiktaş'ın borcu, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı.