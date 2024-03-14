NTV.COM.TR’ye geri dön

Borna Barisic transferinde Trabzonspor'a rakip

Trabzonspor, Glasgow Rangers forması giyen Borna Barisic için yeniden masaya oturdu. Sezon sonunda İskoçya ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Hırvat futbolcu için pazarlıkların sürdüğü ancak bir İtalyan kulübün de devreye girdiği öne sürüldü.

Borna Barisic transferinde Trabzonspor'a rakip

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan , Borna Barisic ile görüşmelerini sürdürüyor.

Glasgow Rangers forması giyen sol bek oyuncusunun sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

İTALYAN RAKİP

Sabah'ın İskoç basınına dayandırdığı haberde oyuncuyla ilgili "Trabzonspor ile pazarlıklar sürüyor ancak İtalya'dan da bir kulüple görüşme olacak" ifadeleri yer aldı.

İLK TEKLİFİ DEĞİL

Bordo-mavili ekibin takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Barisic için iki dönem önce de transfer teklifinde bulunduğu ancak neticelendiremediği kaydedildi. 

Hırvat futbolcu Rangers ile 230 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 10 gol atıp 54 asistlik performans sergiledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;