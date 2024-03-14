Borna Barisic transferinde Trabzonspor'a rakip

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Trabzonspor, Borna Barisic ile görüşmelerini sürdürüyor.

Glasgow Rangers forması giyen sol bek oyuncusunun sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

İTALYAN RAKİP

Sabah'ın İskoç basınına dayandırdığı haberde oyuncuyla ilgili "Trabzonspor ile pazarlıklar sürüyor ancak İtalya'dan da bir kulüple görüşme olacak" ifadeleri yer aldı.

İLK TEKLİFİ DEĞİL

Bordo-mavili ekibin takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Barisic için iki dönem önce de transfer teklifinde bulunduğu ancak neticelendiremediği kaydedildi.

Hırvat futbolcu Rangers ile 230 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 10 gol atıp 54 asistlik performans sergiledi.