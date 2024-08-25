Bornova 1877'de saha sorunu

Kulüpten yapılan paylaşımda geçen sezon 6 farklı yaş grubunda akademi liglerine katılım gösterildiği hatırlatılırken, "Bornova İlçe Stadı'nda haftanın 5 günü antrenman yapma hakkımız bulunmaktaydı. Bu sezon için 3 güne düşürülmüştür. Yaşanılacak antrenman sahası sıkıntıları sebebiyle 11-16 yaş aralığındaki takımların faaliyetlerini durdurma kararı alınmıştır" denildi.



Daha sonra Bornova Belediyesi'nin sorunun çözülmesi adına kulüp yetkilileri ile temasa geçtiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine kulüpten yapılan paylaşım silindi. Bornova ekibi profesyonel lige çıktığı ilk yıl da A takımda saha sorunuyla karşılaşmıştı. Takım geçen sezon dönem dönem Karşıyaka ve Altay'ın tesislerinde antrenman yapmıştı.