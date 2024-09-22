Bornova FK gol oldu yağdı

Grupta ilk 3 haftayı 7 puanla geçen İzmir ekibi ev sahibi olduğu iki iç saha maçında ağları 10 kez sarstı. Sezona Bulvarspor'u Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 4-0 yenerek başlayan yeşil-beyazlılar, ikinci hafta 23 Elazığ FK'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldıktan sonra dün Artvin Hopaspor'u da evinde 6-2'yle geçti. Grupta zirve yarışına ortak olan Bornova 1877'nin sezon başında amatör lig ekibi Çeşme Belediyespor'dan transfer ettiği Mustafa Çalışkan, Hopaspor'a 3 gol birden attı.

