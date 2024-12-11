Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Barcelona maçına geri sayım başladı. Signal İduna Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı François Letexier yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, sahadan galip ayrılmak istiyor. Öte yandan futbolseverler de maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Borussia Dortmund-Barcelona maçı hakkında bilgiler...



DORTMUND-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Dortmund-Barcelona mücadelesi, 11 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'da başlayacak.



Karşılaşma, tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI



20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)



20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)



23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)



23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)



23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)



23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)



23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)



23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)



23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)