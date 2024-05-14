Borussia Dortmund-Real Madrid maçı tarihi: UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu. Alman devi Bayern Münih’i mağlup eden Real Madrid, finalde Dortmund’un rakibi oldu. Borussia Dortmund, Fransa’nın Paris Saint - Germain takımını mağlup ederek finale yükselmişti. İşte, Borussia Dortmund-Real Madrid maçı tarihi...



ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?



Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol Real Madrid takımları 1 Haziran Cumartesi günü Londra’daki Webley Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.



Zorlu karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak.



Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi François Letexier olacak.



VAR koltuğunda Nejc Kajtazovic, AVAR’da Rade Obrenovic görev alacak.



