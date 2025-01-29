Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8’nci haftasında Borussia Dortmund ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Borussia Dortmund, grupta 12 puanla 14. sırada yer alıyor. Shakhtar Donetsk ise 27. sırada. İşte, Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk maçı hakkında bilgiler...



BORUSSIA DORTMUND-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk maçı, 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.



Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN MAÇLARI



"Devler Ligi"nde tamamı yarın TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı şöyle:



Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)



PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere)



Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)



Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)



Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)



Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika)



Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)



Inter (İtalya)-Monaco (Fransa)



Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)



Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya)



Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)



Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz)



Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya)



Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya)



Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda)



Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya)



Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)



Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya)