Borussia Dortmund-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Sporting maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamki en dikkat çeken maçlar arasında yer alıyor. Mücadelede İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Stefano Alassio üstlenecek. İşte, Borussia Dortmund-Sporting maçı hakkında bilgiler...



BORUSSIA DORTMUND-SPORTING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Borussia Dortmund-Sporting CP maçı, bu akşam saat 20.45'te oynanacak.



Karşılaşma, TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU



Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.



Sporting Lizbon: Silva; Fresneda, Diomande, Quaresma, Reis; Debast, Hjulmand; Trincao, Simoes, Biel; Gyokeres.

