Borussia Dortmund-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibi Borussia Dortmund, sahasında Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. İki galibiyet 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Nuri Şahin'in öğrencileri bu maçtan galip gelerek üç puan alma hedefinde. Avusturya temsilcisi Sturm Graz ise turnuvada henüz puan elde edemedi. Peki, Borussia Dortmund-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid-Milan maçına geri sayım başladı. Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi, bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenleniyor. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalına odaklandı. İşte, Borussia Dortmund-Sturm Graz maçı hakkında bilgiler...
Borussia Dortmund-Sturm Graz maçı, 5 Kasım Salı günü oynanacak.
BVB Stadion Dortmund'da oynanacak karşılaşma karşılaşma, saat 23.00'da başlayacak ve tabii spor 4 ekranlarından yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Meyer; Gross, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Azhil, Nmecha, Brandt; Campbell, Guirassy, Bynoe-Gittens
Sturm Graz: Scherpen; Gazibegovic, Aiwu, Geyrhofer, Lavalee; Yalcouye, Horvat, Chukwuani, Boving; Jatta, Biereth
- Etiketler :
- Haberler -
- Şampiyonlar Ligi
- Futbol
- Maç