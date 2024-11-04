Borussia Dortmund-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Milan maçına geri sayım başladı. Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi, bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenleniyor. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalına odaklandı. İşte, Borussia Dortmund-Sturm Graz maçı hakkında bilgiler...



Borussia Dortmund-Sturm Graz maçı, 5 Kasım Salı günü oynanacak.



BVB Stadion Dortmund'da oynanacak karşılaşma karşılaşma, saat 23.00'da başlayacak ve tabii spor 4 ekranlarından yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Borussia Dortmund: Meyer; Gross, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Azhil, Nmecha, Brandt; Campbell, Guirassy, Bynoe-Gittens



Sturm Graz: Scherpen; Gazibegovic, Aiwu, Geyrhofer, Lavalee; Yalcouye, Horvat, Chukwuani, Boving; Jatta, Biereth