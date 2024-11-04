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Borussia Dortmund-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibi Borussia Dortmund, sahasında Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. İki galibiyet 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Nuri Şahin'in öğrencileri bu maçtan galip gelerek üç puan alma hedefinde. Avusturya temsilcisi Sturm Graz ise turnuvada henüz puan elde edemedi. Peki, Borussia Dortmund-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Milan maçına geri sayım başladı. Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu , bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenleniyor. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalına odaklandı. İşte, Borussia Dortmund-Sturm Graz maçı hakkında bilgiler...

Borussia Dortmund-Sturm Graz maçı, 5 Kasım Salı günü oynanacak.

BVB Stadion Dortmund'da oynanacak karşılaşma karşılaşma, saat 23.00'da başlayacak ve tabii spor 4 ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Meyer; Gross, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Azhil, Nmecha, Brandt; Campbell, Guirassy, Bynoe-Gittens

Sturm Graz: Scherpen; Gazibegovic, Aiwu, Geyrhofer, Lavalee; Yalcouye, Horvat, Chukwuani, Boving; Jatta, Biereth

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