Borussia Dortmund, teknik direktör Marco Rose ile yolları ayırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, teknik direktör Marco Rose ile yolları ayırdığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 14:25

Borussia Dortmund, teknik direktör Marco Rose ile yolları ayırdı

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, Alman teknik adam Marco Rose ile yolların ayrıldığını duyurdu. 

Sarı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, kulübün üst yönetimi tarafından geçen sezonun analizinin yapmasının sonucunda Marco Rose ile iş birliğinin sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, Rose'nin yanı sıra yardımcılarıyla da yollarının ayrıldığı aktarıldı.

Daha önce Bundesliga’da Borussia Mönchengladbach’i çalıştıran Rose, 2021-2022 sezonun başında Borussia Dortmund’da teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Dortmund takımının başında 46 maça çıkan Marco Rose 27 galibiyet 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Rose, 1.85 puan ortalaması yakaladı. 

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