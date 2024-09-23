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Borussia Dortmund'a 5 gollü hezimet: Nuri Şahin'den sert açıklama

Borussia Dortmund, Stuttgart karşısında farklı mağlup olarak sahadan 5-1 yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Nuri Şahin, "Borussia Dortmund olarak böyle oynayamazsınız. Bir daha asla böyle bir oyun görmek istemiyorum." diye konuştu.

Borussia Dortmund'a 5 gollü hezimet: Nuri Şahin'den sert açıklama

Borussia Dortmund, 'nın 4. haftasında Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu.

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge'u deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, Nuri Şahin yönetiminde sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

"BİR DAHA BÖYLE BİR OYUN GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Kaşrılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nuri Şahin, "İlk dakikadan son dakikaya kadar kötüydük. Maçtan önce hazırdık. Gösterdiğimiz performansın fiziksel yorgunlukla bir ilgisi olamaz. Milyonlarca bahane bulabilirsiniz ama hiçbiri geçerli değil. Kötü bir performanstı. Borussia Dortmund olarak böyle oynayamazsınız. Bir daha asla böyle bir oyun görmek istemiyorum. Maçı titizlikle analiz edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu mağlubiyetin ardından Borussia Dortmund ligde 7 puanla 7. sırada yer aldı. 

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