Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi

Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini duyurdu.

"HER ŞEYİ BÜYÜK BİR TUTKUYLA YAPACAĞIZ"



Şahin, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Kulüpteki tüm sorumlulara bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum. İlk günden itibaren başarımızı en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi büyük bir tutkuyla yapacağız." ifadelerini kullandı.