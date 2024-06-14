Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi

Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini duyurdu.
"HER ŞEYİ BÜYÜK BİR TUTKUYLA YAPACAĞIZ"
Şahin, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Kulüpteki tüm sorumlulara bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum. İlk günden itibaren başarımızı en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi büyük bir tutkuyla yapacağız." ifadelerini kullandı.
🤝 Nuri #Sahin wird BVB-Cheftrainer! Der 35-Jährige, der in seiner Karriere insgesamt 274 Pflichtspiele für Schwarzgelb absolviert hat, erhält einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag! ✍️— Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024
➡️ https://t.co/YGGINAkoGE
- Etiketler :
- Haberler -
- Borussia Dortmund
- Spor
- Futbol