Borussia Dortmund'un son 94 günde tek yenilgisi Vietnam'a karşı

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yarışı kızışıyor.



Son olarak deplasmanda Hoffenheim'ı 1-0 mağlup eden Dortmund ekibi, lider Bayern Münih'le eşit puanda zirveyi paylaşıyor.

8 ve 11 Kasım 2022'de üst üste ligde 2 yenilgi alan Borussia Dortmund, sonrasında 3 hazırlık ve 10 resmi maça çıktı.



SADECE VİETNAM'A KAYBETTİ



Borussia Dortmund, çıktığı 3 hazırlık maçında sadece Vietnam'a 2-1'lik sonuçla kaybetti.



Sonrasında 10 maça çıkan Dortmund, 8'i lig, 1'i Şampiyonlar Ligi ve 1'i Almanya Kupası olmak üzere bütün maçlarını kazandı.



3 Mart'ta ligde sahasında zorlu rakibi RB Leipzig ile karşılaşacak olan Alman ekibi, 7 Mart günü ise Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Chelsea'ye konuk olacak.