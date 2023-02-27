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Borussia Dortmund'un son 94 günde tek yenilgisi Vietnam'a karşı

Bundesliga'da son olarak Hoffenheim'ı mağlup eden Borussia Dortmund formuyla dikkat çekiyor. Dortmund, son 94 günde oynadığı maçlarda sadece bir yenildi aldı.

Borussia Dortmund'un son 94 günde tek yenilgisi Vietnam'a karşı

Almanya 'da şampiyonluk yarışı kızışıyor.

Son olarak deplasmanda Hoffenheim'ı 1-0 mağlup eden Dortmund ekibi, lider Bayern Münih'le eşit puanda zirveyi paylaşıyor.

8 ve 11 Kasım 2022'de üst üste ligde 2 yenilgi alan Borussia Dortmund, sonrasında 3 hazırlık ve 10 resmi maça çıktı.

SADECE VİETNAM'A KAYBETTİ

Borussia Dortmund, çıktığı 3 hazırlık maçında sadece Vietnam'a 2-1'lik sonuçla kaybetti.

Sonrasında 10 maça çıkan Dortmund, 8'i lig, 1'i Şampiyonlar Ligi ve 1'i Almanya Kupası olmak üzere bütün maçlarını kazandı.

3 Mart'ta ligde sahasında zorlu rakibi RB Leipzig ile karşılaşacak olan Alman ekibi, 7 Mart günü ise Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Chelsea'ye konuk olacak.

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