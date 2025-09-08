Bosna Hersek - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)

Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Bosna Hersek, Avusturya karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Bosna Hersek - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BOSNA HERSEK - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası eleme mücadelesinde Bosna Hersek ve Avusturya karşı karşıya geliyor. Zenica'da, Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (9 Eylül) saat 21.45’te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

