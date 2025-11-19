Boston Celtics, Brooklyn Nets'i rahat geçti

Reuters

NBA'de Boston Celtics, Brooklyn Nets'i 113-99 mağlup etti.

NBA'de sezona 2 galibiyet ve 11 mağlubiyetle giriş yapan Brooklyn Nets, 7 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Boston Celtics'i ağırladı.

 

Konuk ekip, karşılaşmanın son çeyreğinde yakaladığı momentumla birlikte rakibini 113-99 mağlup etti.

 

Celtics'te Payton Pritchard 22, Derrick White ise 15 sayıyla oynadı.

 

Brooklyn Nets'te ise Michael Porter Jr.'ın gösterdiği 25 sayılık performans, mağlubiyetin önüne geçemedi.

Jordi Fernandez'in çalıştırdığı Brooklyn Nets, bu sezon evinde oynadığı tüm maçları kaybetti.

