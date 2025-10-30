Boston Celtics, Cavaliers'in galibiyet serisine son verdi
NBA'de Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı 121-105 mağlup etti.
NBA'in beşinci haftasında Boston Celtics, evinde Cleveland Cavaliers'i ağırladı.
Jaylen Brown'ın 30 sayı ile birlikte öne çıktığı mücadelede ev sahibi ekip rakibi 121-105 mağlup etti ve Cleveland'ın üç maçlık galibiyet serisine son verdi.
Maçta tam 21 isabetli üç sayı kaydeden Celtics'te, Josh Minott 11 sayı ve 14 ribaund ile double-double yaptı.
Cavaliers'ta ise Evan Mobley ve Jaylon Tyson'ın bulduğu 19'ar sayı takımlarının galibiyeti için yeterli olmadı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Sam Hauser, tam yedi tane isabetli üç sayılık atış yaptı ve 21 sayı ile galibiyetin "X" faktörü oldu.
