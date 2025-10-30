Boston Celtics, Cavaliers'in galibiyet serisine son verdi

NBA'in beşinci haftasında Boston Celtics, evinde Cleveland Cavaliers'i ağırladı.

Jaylen Brown'ın 30 sayı ile birlikte öne çıktığı mücadelede ev sahibi ekip rakibi 121-105 mağlup etti ve Cleveland'ın üç maçlık galibiyet serisine son verdi.

Maçta tam 21 isabetli üç sayı kaydeden Celtics'te, Josh Minott 11 sayı ve 14 ribaund ile double-double yaptı.

Cavaliers'ta ise Evan Mobley ve Jaylon Tyson'ın bulduğu 19'ar sayı takımlarının galibiyeti için yeterli olmadı.

