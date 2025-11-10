Boston Celtics deplasmanda güldü; Jaylen Brown'dan 27 sayılık resital
10.11.2025 12:44
NBA'de Boston Celtics, Orlando Magic'i 111-107'lik skorla mağlup etti.
NBA'de Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi Boston Celtics, deplasmanda Orlando Magic'e konuk oldu
Son saniyesine kadar başa baş giden mücadelede kazanan 111-107 ile Boston Celtics oldu.
Jaylen Brown, attığı 27 sayıyla birlikte öne çıktı ve konuk ekibi galibiyete taşıyan en önemli faktör oldu.
Magic'te ise Paulo Banchero'nun attığı 28 sayı mağlubiyetin önüne geçemedi.
Orlando Magic'in yıldızı Franz Wagner, karşılaşmayı 20 sayıyla tamamladı.