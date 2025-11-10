Boston Celtics deplasmanda güldü; Jaylen Brown'dan 27 sayılık resital

NBA'de Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi Boston Celtics, deplasmanda Orlando Magic'e konuk oldu

Son saniyesine kadar başa baş giden mücadelede kazanan 111-107 ile Boston Celtics oldu.

Jaylen Brown, attığı 27 sayıyla birlikte öne çıktı ve konuk ekibi galibiyete taşıyan en önemli faktör oldu.

Magic'te ise Paulo Banchero'nun attığı 28 sayı mağlubiyetin önüne geçemedi.