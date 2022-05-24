Boston Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 102-82 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.05.2022 - 11:16

Boston Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi

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Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2. sırada bitiren , konferans lideri Miami Heat'i ağırladığı 4. karşılaşmayı kazandı.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Payton Pritchard 14, Derrick White 13, Jaylen Brown ve Robert Williams 12'şer sayı kaydetti.

Heat'in ilk 5 oyuncuları mücadeleyi 18 sayıyla tamamladı. Bu, söz konusu istatistiğin kayıt altına alınmaya başladığı 1971'den beri bir takımın ilk 5'nin en az sayı attığı play-off maçı oldu.

Kenardan oyuna giren Victor Oladipo 23 sayı, 6 asistle Heat'in skor yükünü çekti. Sahada 6 dakika kalan Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı, 1 ribauntla oynadı.

Serinin 5. maçı Heat'in sahasında oynanacak.

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