Boston Celtics yine kaybetti
NBA'in üçüncü haftasında Boston Celtics, Detroit Pistons'a 119-113 mağlup oldu.
NBA'de heyecan devam ediyor.
Lig tarihinin en fazla şampiyon olan takımı Boston Celtics, Detroit Pistons'ın konuğu oldu.
Yeşil-beyazlılar ligin üçüncü haftasında da galip gelemedi. Karşılaşmayı Detroit Pistons 119-113'lük skorla kazandı.
Cade Cunningham, 25 sayı-8 asistlik performansıyla Detroit Pistons için öne çıkan faktör oldu.
Boston Celtics'te ise Jaylen Brown'ın 41 sayılık performansı maçın kazanılması için yeterli olmadı.
Maçta tam 18 dakika süre alan Hugo Gonzalez, sadece 1 ribaundluk istatiğe imza attı.
