NTV.COM.TR

Boston Celtics yine kaybetti

NBA'in üçüncü haftasında Boston Celtics, Detroit Pistons'a 119-113 mağlup oldu.

Boston Celtics yine kaybetti

'de heyecan devam ediyor.

Lig tarihinin en fazla şampiyon olan takımı , Detroit Pistons'ın konuğu oldu.

Yeşil-beyazlılar ligin üçüncü haftasında da galip gelemedi. Karşılaşmayı Detroit Pistons 119-113'lük skorla kazandı.

Cade Cunningham, 25 sayı-8 asistlik performansıyla Detroit Pistons için öne çıkan faktör oldu.

Boston Celtics'te ise Jaylen Brown'ın 41 sayılık performansı maçın kazanılması için yeterli olmadı.

Boston Celtics yine kaybetti - 1 Maçta tam 18 dakika süre alan Hugo Gonzalez, sadece 1 ribaundluk istatiğe imza attı.
Austin Reaves'ten 51 sayılık rekor

Austin Reaves'ten 51 sayılık rekor

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...