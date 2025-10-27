Boston Celtics yine kaybetti

NBA'de heyecan devam ediyor.

Lig tarihinin en fazla şampiyon olan takımı Boston Celtics, Detroit Pistons'ın konuğu oldu.

Yeşil-beyazlılar ligin üçüncü haftasında da galip gelemedi. Karşılaşmayı Detroit Pistons 119-113'lük skorla kazandı.

Cade Cunningham, 25 sayı-8 asistlik performansıyla Detroit Pistons için öne çıkan faktör oldu.

Boston Celtics'te ise Jaylen Brown'ın 41 sayılık performansı maçın kazanılması için yeterli olmadı.