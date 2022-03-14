Boston Celtics'te Kevin Garnett'in forması emekliye ayrıldı

Efsane Boston Celtics oyuncusu Kevin Garnett'in 5 numaralı forması TD Garden Arena'da Dallas Mavericks ile oynanan maç öncesinde düzenlenen törenle emekliye ayrıldı.



Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'ya destek amacıyla giydiği takım elbisede ülkenin bayrağını temsil eden rozetle sahaya çıkan Garnett, törene gelen takım arkadaşları, teknik ekip ve taraftarlara teşekkür etti.



Bu törenle Kevin Garnett'in adı, Bill Russell ve Larry Bird gibi kulübün diğer efsane oyuncularının arasına girdi. Boston Celtics ise çekişmeli maç sonunda Dallas Mavericks'e 95-92 yenildi.



Celtics'te 2007-13 sezonları arasında forma giyen Garnett, 2008 yılında kariyerinin tek şampiyonluğunu bu kulüpte yaşamıştı. Celtics döneminde 5 kez all-star seçilen 45 yaşındaki oyuncu, 2008'de NBA'in en iyi defans oyuncusu ödülünün de sahibi olmuştu.



2004 yılında NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü de kazanan Garnett, Boston Celtics'in yanı sıra Minnesota Timberwolves ve Brooklyn Nets takımlarında görev aldı.

