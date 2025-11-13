Boston Celtics'ten Grizzlies'a 36 sayılık fark

NBA'de sezona 5 galibiyet ve 7 mağlubiyetle giriş yapan Boston Celtics, evinde 4 galibiyeti ve 8 mağlubiyeti bulunan Memphis Grizzlies'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, maçın başından sonuna kadar önde götürdüğü mücadeleyi 131-95 kazandı.

Payton Pritchard, attığı 24 sayıyla birlikte galibiyetin en önemli pay sahibi oldu. Derrick White da attığı 20 sayıyla Pritchard'a eşlik etti.

Grizzlies'ta ise Jaren Jackson Jr.'ın attığı 18 sayı mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.