Bounou'nun çabası yetmedi. Fransa, Fas'ı eledi ve Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

MBAPPE'DEN İNANILMAZ PERFORMANS

Fas karşısında da fileleri sarsmayı başaran Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda çıktığı 20 maçta 20 gole ulaştı.

FRANSA 'NIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

FAS'IN SERÜVENİ

C Grubu'nu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederken, son 16 turunda da ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti.

2022'DE FRANSA KAZANMIŞTI

İki takım, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı.