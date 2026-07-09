Bounou'nun çabası yetmedi. Fransa, Fas'ı eledi ve Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi
09.07.2026 23:01
Son Güncelleme: 10.07.2026 01:01
Fransa Milli Takımı'nın gol sevinci.
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Fas'ı yenerek yarı finale adını yazdırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi.
Boston Stadı'nda oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla Fransa oldu.
Fransızlara galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kylian Mbappe ve 66. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.
Fransa'da Kylian Mbappe, 28. dakikada kullandığı penaltıda Fas kalecisi Yassine Bounou'yu geçemedi.
Bu skorun ardından Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdıran ilk ülke oldu. Fas ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
YARI FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR
Fransa, İspanya-Belçika eşleşmesini kazanan taraf ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
MBAPPE'DEN İNANILMAZ PERFORMANS
Fas karşısında da fileleri sarsmayı başaran Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda çıktığı 20 maçta 20 gole ulaştı.
FRANSA'NIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU
I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.
FAS'IN SERÜVENİ
C Grubu'nu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederken, son 16 turunda da ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti.
2022'DE FRANSA KAZANMIŞTI
İki takım, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı.