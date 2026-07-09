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Bounou'nun çabası yetmedi. Fransa, Fas'ı eledi ve Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

09.07.2026 23:01

Son Güncelleme: 10.07.2026 01:01

Bounou'nun çabası yetmedi. Fransa, Fas'ı eledi ve Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi
Reuters

Fransa Milli Takımı'nın gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Fas'ı yenerek yarı finale adını yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi.

 

Boston Stadı'nda oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla Fransa oldu.

 

Fransızlara galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kylian Mbappe ve 66. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

 

Fransa'da Kylian Mbappe, 28. dakikada kullandığı penaltıda Fas kalecisi Yassine Bounou'yu geçemedi.

 

Bu skorun ardından Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdıran ilk ülke oldu. Fas ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

 

YARI FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR

 

Fransa, İspanya-Belçika eşleşmesini kazanan taraf ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

 

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

00:30
FARK 2'YE ÇIKTI
66. Dakika: Fransa 2-0 öne geçti. Orta alanda topla buluşan Ousmane Dembele, ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı ve kaleci Bounou'yu mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi.
Reuters
00:24
İLK GOL GELDİ
60. Dakika: Fransa 1-0 önde. Ceza sahasının solunda topla buluşan Kylian Mbappe'nin plase vuruşu köşeden ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Reuters
00:20
YİNE BOUNOU, YİNE BOUNOU...
55. Dakika: Bounou, Fas kalesini korumaya devam ediyor. Fransa'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Desire Doue'nin kaleyi yokladığı şutu Bounou iki hamlede kurtardı.
Reuters
23:48
DİREK, GOLE İZİN VERMEDİ
45+2. Dakika: Direkten dışarı... Fransa yine etkili geldi. Rakip yarı alanın solunda topla buluşan Digne'in uzaklardan sert şutu üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
Reuters
23:37
KALEYE DUVAR ÖRDÜ
35. Dakika: Bounou'dan bir kurtarış daha. Fransa atağında cepheden rakip ceza sahasına hızla hareketlenen Doue'nin yay ilerisinden köşeye vuruşunu Fas kalecisi Bounou kornere çeldi.
Reuters
23:29
PENALTI KAÇTI
28. Dakika: Penaltı kaçtı. Topun başına geçen Kylian Mbappe'nin vuruşunu kaleci Bounou kurtardı.
Reuters
23:26
PENALTI
25. Dakika: Fransa penaltı kazandı. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Mbappe, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
Reuters
23:06
ÇİZGİDEN ÇIKTI
5. Dakika: Bounou çizgiden çıkardı. Maçtaki ilk tehlikeyi Fransa yarattı. Ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Upamecano'nun kafa vuruşunu kaleci Bounou son anda çeldi.
Reuters
23:00
İLK DÜDÜK GELDİ
Fransa-Fas maçı başladı.
Reuters
21:46
İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe. Fas: Bounou, Hakimi, Issa, Mazraoui, Salah-Eddine, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Brahim, El Khannouss, Talbi.
Reuters

MBAPPE'DEN İNANILMAZ PERFORMANS

 

Fas karşısında da fileleri sarsmayı başaran Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda çıktığı 20 maçta 20 gole ulaştı.

 

FRANSA'NIN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

 

I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda ise Paraguay'ı 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

 

FAS'IN SERÜVENİ

 

C Grubu'nu 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Fas ise son 32 turunda Hollanda'yı penaltılarla 3-2 mağlup ederken, son 16 turunda da ev sahibi ülkelerden Kanada'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti.

 

2022'DE FRANSA KAZANMIŞTI

 

İki takım, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı.

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