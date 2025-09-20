Bournemouth - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)
İngiltere Premier Lig’de 5’inci hafta heyecanı yaşanıyor. Bournemouth ligin iddialı ekiplerinden Newcastle United’ı konuk ediyor. Bournemouth ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Bournemouth - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Bournemouth ve Newscastle United kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Newcastle United zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Bournemouth - Newcastle United mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
BOURNEMOUTH - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Bournemouth - Newcastle United karşı karşıya geliyor.Bournemouth'da, Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21 Eylül saat 16:00’da başlayacak ve beİN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Futbol
- İngiltere Premier Lig
- Bournemouth