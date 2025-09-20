Bournemouth - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Bournemouth ve Newscastle United kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Newcastle United zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Bournemouth - Newcastle United mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



BOURNEMOUTH - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Bournemouth - Newcastle United karşı karşıya geliyor.Bournemouth'da, Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21 Eylül saat 16:00’da başlayacak ve beİN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

