Bournemouth - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Bournemouth - Nottingham Forest karşı karşıya geliyor. Nottingham Forest zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bournemouth - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



BOURNEMOUTH - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Bournemouth - Nottingham Forest kozlarını paylaşıyor. Bournemouth'da, Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Ekim Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

